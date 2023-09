In Konrad-Zuse-Straße in Böblingen

1 Unfallflucht in der Konrad-Zuse-Straße. Foto: Archiv

Ein weißer Kleinwagen, abgestellt auf dem Schotterplatz nahe des Medicums in Böblingen, ist vermutlich durch einen Unfall beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Das Polizeirevier Böblingen sucht den Halter oder die Halterin eines weißen Kleinwagens, der am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz nahe des Medicums in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen geparkt war. Wie die Polizei berichtet, wurde das Fahrzeug möglicherweise im Zuge eines Verkehrsunfalls beschädigt. Die oder der Geschädigte sowie Zeugen, können sich unter der Telefon 0 70 31 / 13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de melden.