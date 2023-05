Raststätte auf der A 8 bei Denkendorf Auto kracht ungebremst in geparkten Sattelzug

Am Samstagnachmittag hat ein 69-jähriger Autofahrer gegen 16.50 Uhr die Kontrolle über sein Auto auf der A 8 verloren. Daraufhin krachte der Wagen ungebremst in einen Sattelzug, der in der Einfahrt einer Raststätte abgestellt war.