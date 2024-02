In Kirchheim unter Teck: Polizei schnappt 17-jährigen Fahrraddieb

1 Die beiden Jugendlichen waren einem Zeugen aufgefallen, weil sie Fahrräder inspizierten und einen Bolzenschneider dabei hatten. (Symbolfoto) Foto: stock&people

Ein 17-Jähriger und ein noch unbekannter Komplize haben am Mittwochabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) versucht, Fahrräder zu stehlen. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten einen der Verdächtigen dank eines Zeugenhinweises festnehmen.

Dem Mann waren gegen 21.20 Uhr in Ötlingen zwei Jugendliche aufgefallen, die in der Bachstraße mehrere Fahrräder an Abstellplätzen inspizierten und einen Bolzenschneider dabei hatten. Als er die beiden ansprach, fuhren sie auf zwei Fahrrädern, die sie dabei hatten, in Richtung Stuttgarter Straße davon.

Der Zeuge alarmierte die Polizei und eine Streifenwagenbesatzung entdeckte kurz darauf zwei Verdächtige auf einem Fahrrad. Als diese den Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Wendlinger Weg. Dort nahm die Polizei dann den 17-jährigen Verdächtigen fest. Sein Begleiter entkam.

Polizei prüft Zusammenhänge mit weiteren Diebstählen

Die Polizisten stellten das Rad des Jugendlichen fest, außerdem entdeckten sie am Bahnhof in Ötlingen zwei hochwertige, unverschlossene Mountainbikes. Daneben wurde ein Bolzenschneider und ein geknacktes Schloss sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun zu dem Komplizen und den Besitzern der gestohlenen Räder. Außerdem prüfen die Ermittler, ob die beiden auf für weitere Fahrraddiebstähle verantwortlich sein könnten. Der 17-Jährige wurde in er Nacht seinen Eltern übergeben.