In Kirchheim unter Teck aufgefahren: Person bei Unfall wegen Unachtsamkeit verletzt

In Kirchheim unter Teck aufgefahren

1 Der Rettungsdienst brachte die augenscheinlich Leichtverletzte in eine Klinik. (Symbolfoto ) Foto: IMAGO/BildFunkMV

Bei einem Auffahrunfall in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch eine 45-Jährige verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

Ein 59-Jähriger hat am Mittwoch in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, entstand zudem Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Der Unfall passierte gegen 16.15 Uhr auf der Paradiesstraße, als der Mann offenbar wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit zu spät bemerkte, dass das Auto vor ihm wegen des Verkehrs bremsen musste. Er fuhr mit seinem BMW gegen das Heck des Seat vor ihm. Dessen 45-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.