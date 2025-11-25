In Kirchheim und Ohmden: Zwei Einbrüche am Abend gemeldet – Polizei ermittelt

1 In beiden Fällen durchwühlten die Täter Mobiliar. (Symbolfoto) Foto: Imago/Jochen Tack

Die Polizei ermittelt, nachdem am Montag Einbrecher in zwei Orten im Kreis Esslingen zugeschlagen haben.











Link kopiert

﻿Zwei Einbrüche haben am Montag in Ohmden und Kirchheim (Kreis Essingen) für Alarm gesorgt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Carl-Scheufelen-Straße hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizei zwischen 7 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht.

Ob der Täter etwas gestohlen hat, war noch offen. Der Eindringling hinterließ einen Schaden von rund 2 000 Euro.

Im Burgtobelweg wurden Zeugen gegen 19.15 Uhr auf Geräusche am Nachbarhaus aufmerksam. Mehrere Kriminelle versuchten dort, durch ein Fenster ins Gebäude zu gelangen. Der Einstieg scheiterte, und die Täter flohen unerkannt. Die eingesetzten Kräfte leiteten sofort eine Fahndung ein, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt nun in beiden Fällen und untersucht auch mögliche Zusammenhänge.