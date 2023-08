14 Schon nach wenigen Minuten hat Franziska Hauff die ersten Fossilien gefunden. Foto: Ines Rudel

Es ist das kaum Greifbare, das Fossilien ihren atmosphärischen Reiz verleiht: In Abermillionen von Jahren verwandelten sich die teils gigantischen Bewohner einer untergegangenen Welt in Stein. „Holzmaden gehört zu den beeindruckendsten Fundstätten der Welt“, sagt Franziska Hauff über das Örtchen am Rande der Schwäbischen Alb. Die Geologin leitet in vierter Generation gemeinsam mit ihrem Bruder Bernhard Hauff das gleichnamige Naturkundemuseum. Holzmaden ist für sie der perfekte Ort für einen gelungenen Urzeit-Tag. Dort gibt es neben dem Museum zwei Schiefersteinbrüche, wo man selbst nach Fossilien suchen kann.