Das Auto des Unfallverursachers und ein weiteres Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.

Offenbar wegen einer medizinischen Ursache ist ein 68-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Esslingen in den Gegenverkehr geraten und mit vier anderen Fahrzeugen zusammengestoßen.















Weil ein Autofahrer am Mittwochnachmittag im Esslinger Stadtteil Berkheim in den Gegenverkehr geraten ist, wurden insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt. Nach den Angaben der Polizei bog ein 68-Jähriger gegen 17.20 hinter einem Linienbus in die Köngener Straße ab. Dabei geriet er nach ersten Erkenntnissen wegen einer medizinischen Ursache zu weit nach links und fuhr am Linienbus vorbei.

20.000 Euro Schaden

Wenig später kollidierte er mit insgesamt vier Fahrzeugen des Gegenverkehrs. Diese hatten wegen einer roten Ampel angehalten. Der 68-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Wagen und ein weiteres Auto mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.