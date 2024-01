In Filderstadt: Jugendliche legen Feuer in Kleidercontainer

1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Eine Gruppe offenbar minderjähriger Unbekannter hat am Donnerstagmittag in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Feuerwerkskörper in einen Kleidercontainer gesteckt und so einen Brand verursacht. Die Polizei ermittelt.











Am Donnerstagmittag haben in Filderstadt (Kreis Esslingen) mehrere wohl Minderjährige den Inhalt eines Kleidercontainers in Brand gesetzt. Die Gruppe hat laut Polizeiangaben einen Feuerwerkskörper in den Container in der Plattenhardter Straße im Stadtteil Bonlanden geworfen.

Die Kleider darin fingen daraufhin Feuer. Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch schnell löschen, der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat erste Ermittlungen zu den Beteiligten aufgenommen.