1 Wenn Michael Robert Rhein („Das letzte Einhorn“, Mitte) und seine Band die Burg rocken, gibt es fürs Publikum kein Halten mehr. Foto: Ines Rudel

Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo hat in Esslingen viele Fans. In den vergangenen beiden Jahren mussten Frontmann Michael Robert Rhein und seine Mannen geplante Konzerte auf der Esslinger Burg absagen – im dritten Anlauf hat’s nun geklappt.















Sie nennen sich „Das letzte Einhorn“, „Die Lutter“, „Van Lange“, „Flex der Biegsame“, „Dr. Pymonte“ und „Specki T. D.“, und wenn sie auf der Bühne stehen, dann lassen sie es richtig krachen. Ihre Musik ist so ungewöhnlich wie die Spitznamen der Musiker, ihre Shows sind stets ein riesengroßes Happening. Denn die Jungs von In Extremo teilen mit ihren Fans nicht nur die Liebe zu einer mit mittelalterlichen Elementen garnierten Rockmusik – jeder Song ist auch Ausdruck eines gemeinsamen Lebensgefühls. Eigentlich wollte die Band auf ihrer „Burgentour“ bereits 2020 und dann 2021 in Esslingen Station machen, beide Konzerte mussten jedoch coronabedingt abgesagt werden. Im dritten Anlauf hat’s am Samstag geklappt, und die Freude darüber, dass endlich wieder gemeinsam gerockt und gefeiert werden kann, war Publikum und Künstlern anzumerken. Kein Wunder, dass das Konzert seit Wochen ausverkauft war.