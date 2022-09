1 Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro, schätzt die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Weil er die Vorfahrt eines Autos missachtet hat, ist ein Rollerfahrer am Sonntagmittag in Esslingen in die Seite eines Wagens gefahren. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.















Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge leichte Verletzungen hat ein 35-jähriger Fahrer eines Motorrollers nach einem Unfall am Sonntagmittag in Esslingen erlitten. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Autofahrerin bleibt unverletzt

Nach den Angaben war der Rollerfahrer gegen 12 Uhr auf der Moltkestraße in Berkheim in Richtung Zell unterwegs. An der Kreuzung missachtete er ein Stoppschild und die Vorfahrt eines von links kommenden Wagens. Der 35-Jährige krachte in die Seite des Autos und stürzte zu Boden. Die 57-jährige Autofahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro, schätzt die Polizei.