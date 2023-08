1 Die Polizei nahm beide Männer am Donnerstag vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Blatterspiel

Bei Wohnungsdurchsuchungen in Esslingen und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei am Donnerstag Marihuana, Kokain und Ecstasy entdeckt. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.















Am Donnerstag entdeckte die Polizei bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Esslingen und Winnenden mehrere Kilogramm Rauschmittel. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 35 und 38 Jahren sollen laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft im großen Stil mit Kokain, Marihuana und Ecstasy gehandelt haben.

Den Angaben einer Sprecherin der Polizei zufolge war die Polizei bereits vor einigen Wochen auf die Spur des 38-Jährigen aus Esslingen gekommen. Weitere Ermittlungen hätten dann den Verdacht erhärtet und außerdem die Spur zu seinem mutmaßlichen Lieferanten, einem 35-Jährigen aus Winnenden, ans Licht gebracht.

Am Donnerstag durchsuchten dann Beamte die Wohnungen beider Männer auf Grundlage richterlicher Beschlüsse. Dabei fanden sie in Esslingen etwa 370 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain und etwa 2400 Euro Bargeld, das mutmaßlich mit dem Drogenhandel in Verbindung steht. In Winnenden entdeckten die Ermittler 75 Gramm Kokain, 350 Ecstasy-Tabletten und zwei Kilo Marihuana sowie 1000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Beide Männer wurden zudem vorläufig festgenommen. Während der 38-Jährige wieder auf freiem Fuß ist und auf ein Verfahren wegen unerlaubten Drogenhandels wartet, ist der 35-Jährige seit Donnerstag in Untersuchungshaft.