In Esslingen: Feuerwehr löscht brennenden Mülleimer

1 Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Donnerstag musste die Esslinger Feuerwehr zu einem in Flammen stehenden ausrücken. Möglicherweise war falsch entsorgte Asche die Brandursache.











Am Dienstagmittag hat in der Sulzgrieser Steige in Esslingen ein Mülleimer gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer gegen 13.10 Uhr gemeldet.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Möglicherweise war falsch entsorgte heiße Asche der Auslöser des Brandes. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde durch die Hitze auch die Garage neben dem Mülleimer beschädigt. Die genaue Schadenssumme konnte die Polizei am Freitag noch nicht nennen.