In Esslingen auf frischer Tat ertappt

1 Die Jugendlichen entwendeten Getränke und kleinere Gegenstände (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Dank des Hinweises eines Anwohners, konnten am Sonntagmorgen drei Jugendliche vorläufig festgenommen werden, die im Esslinger Stadtteil Sulzgries ins Gemeindehaus eingebrochen waren.















Link kopiert

Drei Jugendliche wurden laut Polizeiangaben Sonntagmorgen beim Einbruch in das Gemeindehaus in Sulzgries auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Ein aufmerksamer Anwohner stellte kurz nach 3.30 Uhr im Gemeindehaus im Ortsteil Sulzgries die Stimmen von mehreren Personen sowie den Lichtkegel von Taschenlampen fest. Der sich in seiner Freizeit befindliche Polizeibeamte betätigte sofort den Notruf 110 und verständigte seine Kollegen vom Polizeirevier Esslingen. Diese eilten mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort und umstellten zunächst das Gebäude. Beim Verlassen des Gebäudes konnten alle drei jugendliche Täter vorläufig festgenommen werden.

Die Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern übergeben

Nach den derzeitigen Erkenntnissen sind zwei der Jugendlichen mittels einer Leiter über ein Dachfenster in das Gebäude eingestiegen. Von dort aus drückten die beiden Jugendlichen die Eingangstüre auf und verschafften so dem dritten Täter den Zugang zum Objekt. Im Gebäudeinneren entwendeten die Jugendlichen unter anderem mehrere Getränke sowie diverse kleinere Gegenstände. Bei den weiteren Maßnahmen konnten teilweise geringe Mengen an berauschenden Mitteln aufgefunden werden.

Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.