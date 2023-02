1 Bäckermeister Rainer Zachert (rechts) ist begeistert von seinen beiden Azubis aus Gambia. Jetzt hat er aber nur noch die Unterstützung von einem jungen Mann. Foto: /Simon Granville

Der Leonberger Rainer Zachert bildet zwei junge Männer aus Gambia aus – einer davon wird jetzt in sein Heimatland abgeschoben.















Der Anruf einer Richterin des Amtsgerichts Stuttgart erreichte ihn völlig überraschend Mitte letzter Woche. „Sie haben meinen Auszubildenden aus dem Berufsschulunterricht geholt und in Abschiebehaft genommen. Er sei jetzt auf dem Weg nach Pforzheim ins Gefängnis.“

Der Leonberger Bäckermeister Rainer Zachert ringt um Fassung, wenn er von den jüngsten Geschehnissen erzählt. Zumal ihm auch noch mitgeteilt wurde, dass der 28 Jahre junge Mann – wir nennen ihn hier Omar – nur noch bis zum 6. März in Deutschland geduldet sei. „Schon am 24. Februar soll er im Flugzeug sitzen und in sein Heimatland Gambia abgeschoben werden“, sagt Zachert über seinen Mitarbeiter, den er sowohl menschlich als auch von der beruflichen Entwicklung zum Konditor in den höchsten Tönen lobt. Er habe allerdings auch am Rande mitbekommen, dass Omar „mal etwas mit Drogen zu tun gehabt hat, doch ich habe ihm deutlich gesagt, dass ich so etwas nie tolerieren würde“, sagt der Bäckermeister. Jetzt möchte er alle möglichen Hebel in Bewegung setzen, um die Abschiebung seines Mitarbeiters noch zu verhindern.

Aktiv in der Entwicklungshilfe tätig

Rainer Zachert selbst ist sehr aktiv in der Entwicklungshilfe tätig. Im März wird er wieder für zehn Tage ins ostafrikanische Tansania reisen, um in Daressalam zu helfen, eine Bäckerinnung aufzubauen. „In dieser Zeit, so hatte ich gehofft, kann mich Omar in der Backstube in Leonberg vertreten, ich hatte ihm das mittlerweile zugetraut.“ Jetzt ist der junge Mann, der vor einigen Jahren aus dem westafrikanischen Gambia geflohen war, nicht mehr da.

Es war im Jahr 2021, als Omar, der bislang in einer Flüchtlingsunterkunft in Leonberg wohnte, gemeinsam mit einem Freund bei Rainer Zachert im Laden in der Breslauer Straße stand und nach einem Ausbildungsplatz fragte. Zachert war vom Engagement der beiden beeindruckt und ließ sie erst einmal ein Praktikum machen. Nebenbei erfuhr er auch, wie Omar im Jahr 2016 von Gambia durch die Wüste nach Libyen flüchtete, von dort mit dem Boot nach Italien kam und später in Deutschland landete.

„Sie sind fleißig, freundlich und zuverlässig“

In Zacherts Backstube packten sie gleich mit an. Mit der Verständigung funktionierte es bestens. „Sie hatten bereits Sprachkurse gemacht und haben gut deutsch gesprochen, Omars Freund hat sogar den Hauptschulabschluss geschafft.“ Es dauerte nicht lange, da bot er ihnen einen Ausbildungsvertrag an. Omar schlug den Weg zum Konditor ein, der Freund – der bis zum Ende seiner Ausbildung in Deutschland geduldet ist – lernt das Handwerk des Bäckers.

„Ich habe fast noch nie bessere Azubis gehabt. Beide sind fleißig, engagiert, freundlich und zuverlässig“, sagt Zachert, der weiß, dass die jungen Männer nicht auf Dauer in Deutschland bleiben dürfen. „Was ich bei unserem aktuellen Fachkräftemangel allerdings nicht verstehen kann.“ Der engagierte Bäckermeister hatte die Hoffnung, beide bis zum Ende ihrer Ausbildung zu begleiten, um ihnen dann, zurück in Afrika, ein besseres Leben ermöglichen zu können.

Seine beiden Azubis sind ihm ans Herz gewachsen

Zachert ist bestens vernetzt – sogar bis in die Demokratische Republik Kongo, wo sich der Gerlinger Simon Zimmermann in der Hauptstadt Kinshasa engagiert. Er baute dort eine Bäckerei in einem Container und schafft mit Backwaren Bildung und Arbeitsplätze. Der 35-Jährige startete als Unternehmer durch, seitdem er auf die Idee kam, für die Backstuben Solarstrom zu nutzen. „Meine Idee war, dass meine beiden Azubis nach ihrer Ausbildung bei ihm einsteigen“, sagt Zachert. Daher ist er so enttäuscht, dass Omar noch während seiner dreijährigen Ausbildung abgeschoben wird. „Die jungen Männer sind mir mittlerweile ans Herz gewachsen.“ Für Omar hatte er jetzt auch eine Ein-Zimmer-Wohnung gefunden, denn sein eigenes Geld verdiente der Lehrling ja in der Zwischenzeit.

Doch Mitte vergangener Woche wurde der 28-Jährige abgeholt. Es sei beabsichtigt, den jungen Mann gambischer Staatsangehörigkeit aus der Abschiebungshafteinrichtung Pforzheim in sein Heimatland abzuschieben, bestätigt das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf Anfrage unserer Zeitung. Er sei im Juli 2016 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist.

„Den im Juli 2016 gestellten Asylantrag lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit Bescheid vom Januar 2018 als offensichtlich unbegründet ab. Omar wurde aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung zu verlassen. Für den Fall der nicht freiwilligen Ausreise wurde die Abschiebung nach Gambia angedroht. Eine freiwillige Ausreise ist nicht erfolgt“, erklärt Lilly Börstler, die stellvertretende Pressesprecherin im Regierungspräsidium. Die gegen den Bescheid des Bundesamtes erhobene Klage und der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz wurden vom zuständigen Verwaltungsgericht abgelehnt beziehungsweise abgewiesen. Omar sei somit seit Anfang 2018 zur Ausreise aus dem Bundesgebiet verpflichtet.

Gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln

Das Regierungspräsidium teilt aber auch mit, dass Omar strafrechtlich im Bundesgebiet in Erscheinung getreten sei. Unter anderem sei er 2019 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wegen „gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln“ verurteilt worden. Obwohl sich der 28-Jährige derzeit in einer Ausbildung befinde, ergebe sich für ihn aufgrund der strafrechtlichen Verurteilung keine Bleibeperspektive.

Das RP leite Abschiebungen ein, sobald alle dafür erforderlichen Voraussetzungen vorliegen – beispielsweise erforderliche Reisedokumente. Omar sei ohne gültigen Pass in das Bundesgebiet eingereist. Seiner Mitwirkungspflicht bei der Beschaffung von Identitätspapieren sei er trotz entsprechender Verfügung aus dem Jahr 2018 nicht nachgekommen. Erst durch die Vorführung vor einer Delegation aus Gambia habe er als gambischer Staatsangehöriger identifiziert werden können. Ein Passersatzpapier wurde ausgestellt. In der Folge sei die Abschiebung eingeleitet worden, allerdings standen Rückführungskapazitäten nach Gambia in den letzten Jahren zeitweise gar nicht oder nur in begrenzter Zahl zur Verfügung.

Trotz dieser Vorgeschichte hat Rainer Zachert kein Verständnis für die Entscheidung des RP: „Omar war im Gefängnis, die Sache ist abgeschlossen. Bisher hat er den Staat Geld gekostet, und jetzt, da er einen guten Job macht, eigenes Geld verdient und in die Kasse einzahlt, wird er abgeschoben.“