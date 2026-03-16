1 Die Bundespolizei sucht Betroffene eines Vorfalls in der S-Bahn nach Leinfelden. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Mann soll am Montagmorgen mindestens vier Fahrgäste der Linie S2 zwischen Filderstadt und Leinfelden belästigt haben. Die Polizei sucht nach mutmaßlichem Täter und den Opfern.











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Ein Unbekannter hat in einer S-Bahn am Montagmorgen mehrere Reisende bedroht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge soll der Mann gegen 9.20 Uhr von Filderstadt nach Leinfelden gefahren sein. Unvermittelt und aus bisher unbekannten Gründen habe er dann mindestens vier Reisende verbal bedroht. Beim Halt der S2 flüchtete der Tatverdächtige aus der Bahn in eine unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihm durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei verlief ohne Erfolg. Die Geschädigten wurden ebenfalls nicht mehr vor Ort angetroffen.

Sie und Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer: 0711 / 5 50 49 10 20 zu melden. Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung wurden eingeleitet.