Schrecklicher Fund in der Nähe von Trier: Ein Passant hat bei einem Parkplatz im rheinland-pfälzischen Temmels mehrere Leichenteile eines noch unbekannten Menschen entdeckt. Sie lagen in einem Gebüsch, wie die Polizei in Trier am Mittwoch mitteilte. Gefunden wurden sie am Dienstagnachmittag.

Die Kriminalpolizei suchte den Fundort am Mittwoch weiter ab. Identität und weitere Hintergründe des Funds waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.