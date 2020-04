Washington (dpa) - Am Dienstag ist es so weit: In den Vereinigten Staaten von Amerika wird ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt. Wer wird Chef in dem riesigen Land - Donald Trump oder Hillary Clinton? Darüber diskutiert die ganze Welt. Du willst mitreden? Hier ein paar wichtige Begriffe:

P wie Präsident: Der Präsident des Landes USA gilt als mächtigster Politiker der Welt. Er wird für vier Jahre gewählt. Er entscheidet wichtige Dinge im Land und vertritt es auch im Ausland. Außerdem ist er Ober-Befehlshaber der Armee. Ein Präsident in den USA darf nur zwei Amtszeiten arbeiten.

W wie Weißes Haus: Das weiße Gebäude steht in der Hauptstadt Washington. Dort lebt und arbeitet der Präsident. Das riesige Gebäude hat 132 Zimmer. Das sind zum Beispiel viele Büros, aber auch Wohnzimmer und Schlafzimmer. Außerdem gibt es ein Fitness-Studio, einen Swimmingpool, einen Tennisplatz, ein Kino und einen Gemüsegarten.

K wie Kandidaten: Hillary ­Clinton hat schon Erfahrung in der Politik. Sie tritt für die Demokratische Partei an und war mal Außenministerin der USA. Außerdem wohnte sie bereits im Weißen Haus. Denn ihr Mann, Bill Clinton, war acht Jahre ­Präsident. Ihr Konkurrent heißt Donald Trump. Er geht für die Republikanische Partei ins Rennen. Erfahrungen in der Politik hat er noch nicht. Dafür ist er ein bekannter Geschäftsmann und besitzt im Land viele große Gebäude.

S wie schwingende Staaten: Die USA sind in 50 Bundesstaaten aufgeteilt. Bei den meisten Staaten wissen Experten schon vorher genau, welche Partei dort gewinnen wird. Bei einigen ist das anders: Die Wähler geben bei Wahlen ihre Stimmen mal für die eine Seite ab, mal für die andere. Man nennt diese Staaten „Swing States“. Das Wort swing kann man mit schwingen übersetzen. Dazu zählen Ohio und Florida.

Für die Rubrik „Kinderleicht“ wählen wir täglich ein aktuelles Thema aus, das wir speziell für Kinder in kindgerechter Sprache erklären.