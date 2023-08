In den Highlands in Schottland

Am Aonach Eagach genannten Grat in den Highlands wurden die Leichen geborgen.

Drei Wanderer sind auf einer gefährlichen Route in Schottland verunglückt. Der insgesamt etwa zehn Kilometer lange Weg führte über zwei Gipfel mit jeweils etwa 1000 Metern Höhe.















In Schottland sind drei Bergwanderer auf einer gefährlichen Route ums Leben gekommen. Die Leichen seien am Aonach Eagach genannten Grat in den Highlands gefunden worden, teilten die Rettungskräfte am Montag mit.

Dabei handelt es sich um den schmalsten Grat auf dem britischen Festland. Die insgesamt etwa zehn Kilometer lange Route ist anspruchsvoll und führt auch über zwei Gipfel mit jeweils etwa 1000 Metern Höhe. Bei den Wanderern soll es sich um zwei Männer und eine Frau handeln. Alter und Herkunft blieben zunächst unklar. Die drei Wanderer waren seit Samstagabend vermisst worden. Es gebe keine verdächtigen Umstände, hieß es.

Schottlands Regierungschef Humza Yousaf sprach den Angehörigen sein Beileid aus. In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Menschen an dem Bergmassiv ums Leben.