In Deizisau: Unfall mit drei Verletzten und 25.000 Euro Schaden

In Deizisau

1 Bei dem Unfall entstand laut Polizei zudem Schaden in Höhe von 25.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Wegen einer missachteten Vorfahrt kam es am Sonntagnachmittag in Deizisau (Kreis Esslingen) zu einem Unfall. Dabei wurden drei Personen verletzt, darunter ein elfjähriges Kind.











Link kopiert

Ein 62-Jähriger hat am Sonntag in Deizisau einen folgenschweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei missachtete er die Vorfahrt eines 41-Jährigen, beim folgenden Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt.

Der 62-Jährige fuhr zuvor mit seinem Audi auf der Zehntstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Gutenbergstraße nahm er dann einem 41-Jährigen, der mit seinem VW von rechts kam, die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden der 41-Jährige und ein Elfjähriger bei ihm im Auto verletzt, zudem erlitt eine 60-Jährige im Audi Verletzungen. Alle drei wurden in Kliniken gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden, de Schaden beziffert die Polizei mit 25.000 Euro.