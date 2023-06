1 Unbekannter Schläger in Böblingen. Foto: Symbolbild/Archiv

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen einer Körperverletzung, zu der es am Donnerstagabend um 20.25 Uhr in einer Bahnhofsunterführung in Richtung Konrad-Zuse-Straße in Böblingen gekommen ist. Ein bislang unbekannter Täter schlug laut Polizeibericht dort aus noch ungeklärten Gründen auf einen 18-Jährigen ein und flüchtete anschließend. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon 0 70 31 / 13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Böblingen in Verbindung zu setzen.