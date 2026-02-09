In Baden-Württemberg: Ein Jahr Grundsteuer C – manch betroffener Eigentümer will Bauplatz verkaufen
Die Grundsteuer C können Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei unbebauten, aber baureifen Grundstücken verlangen. (Symbolbilder) Foto: imago/Michael Bihlmayer, imago/Arnulf Hettrich

Wendlingen und Tübingen hatten mit als erste Städte in Baden-Württemberg die neue Grundsteuer C für baureife unbebaute Grundstücke eingeführt. Die ersten Eigentümer haben gehandelt.

Eigentümer baureifer unbebauter Grundstücke werden in Wendlingen und Tübingen seit mehr als einem Jahr deutlich stärker zur Kasse gebeten als jene von bereits bebauten Flächen. Möglich macht’s die noch junge Grundsteuer C, die seit mehr als einem Jahr von Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg mit einem höheren Hebesatz als bei der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) erhoben werden darf.

