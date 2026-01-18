1 Nach einem mutmaßlichen Haiangriff ist ein Junge in kritischem Zustand. Foto: Supplied/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) via AAP Image/dpa

Drama am Shark Beach: Nach einem mutmaßlichen Haiangriff kämpft ein Junge in Sydney um sein Leben. Die Behörden prüfen, um welche Haiart es sich handelte.











Link kopiert

Sydney - Bei einem mutmaßlichen Haiangriff im Hafen von Sydney ist ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nahe dem Strandabschnitt Shark Beach im Osten der australischen Metropole, wie Polizei und Rettungsdienste mitteilten.

Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche beim Waten im flachen Wasser verletzt. Demnach soll der Junge 13 Jahre alt sein. Die Verletzungen ließen auf einen vermutlich großen Hai schließen, hieß es. Um welche Haiart es sich handelt, werde noch geprüft.

Verletzungen an den Beinen

Einsatzkräfte der Wasserpolizei zogen den Verletzten aus dem Meer. Er erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen und wurde in kritischem Zustand in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Der betroffene Strand sei umgehend gesperrt worden, berichteten australische Medien. Zudem wurden Schwimmer aufgefordert, die umliegenden Gewässer zu meiden.

Nach offiziellen Daten aus dem Jahr 2025 kam es in Australien in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zu rund 20 Hai-Zwischenfällen pro Jahr mit Verletzten. Im Schnitt wurden dabei jährlich 2,8 Todesfälle registriert.