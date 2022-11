1 Die Männer sollen in Apotheken in Stuttgart und Filderstadt gefälschte Rezepte eingelöst haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Ein 36 Jahre alter Mann aus Stuttgart und ein 46-Jähriger aus dem Kreis Reutlingen stehen im Verdacht, etwa ein Dutzend Medikamentenrezepte gefälscht und diese in Apotheken in Stuttgart sowie Filderstadt (Kreis Esslingen) eingelöst zu haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt ermitteln nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen die beiden Männer.

Wie die Polizei berichtet, wurden zwischen Anfang September und Mitte Oktober in einer Filderstädter Apotheke drei gefälschte Rezepte für verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel unter falschen Patientennamen eingelöst. Die Polizei konnte bei ihren Ermittlungen den 46-Jährigen als Abholer identifizieren.

Beamte stoßen auf mehrere hundert Blanko-Rezepte

Als sich im Zuge weiterer Ermittlungen der Tatverdacht gegen den Mann erhärtete, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. Bei der Durchsuchung am vergangenen Donnerstag fanden und beschlagnahmten die Beamten Blankorezepte und bereits gefälschte Vordrucke sowie Medikamente, die offenbar über die gefälschten Rezepte erlangt worden waren.

Außerdem ergab sich ein Tatverdacht gegen den 36 Jahre alten Arbeitskollegen des Mannes, woraufhin die Beamten auch dessen Wohnung in Stuttgart auf richterlichen Beschluss durchsuchten. Dort stießen die Einsatzkräfte unter anderem auf mehrere hundert Blanko-Rezepte, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Offenbar hatte der 36-Jährige in der Vergangenheit weitere, rund zehn gefälschte Rezepte in verschiedenen Apotheken in Stuttgart eingelöst.

Die Ermittlungen dauern an. Die beiden Männer seien geständig.