1 Der Fahrer wurde beim Aufprall nicht verletzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Beim Wenden mit seinem Auto verwechselte ein Senior wohl das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen einen Glascontainer in Aichwald (Kreis Esslingen).















Weil er wohl versehentlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, hat ein Senior laut Polizeiangaben am Dienstagnachmittag in der Albstraße in Aichwald einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wollte gegen 14.10 Uhr mit seinem Auto auf einer Wendeplatte wenden, als er gegen einen Glascontainer prallte. Der unverletzt gebliebene Senior wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sein Pkw, an dem laut Polizei ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Container wurde laut Polizeisprecherin Ramona Noller stark deformiert. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.