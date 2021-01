1 Ab Freitag wird hier in der Zeppelinstraße geimpft. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kreisimpfzentren in Oberesslingen und am Flughafen nehmen ab Freitag ihre Arbeit auf. Doch der Impfstoff ist rar und die Termine bis Ende Januar bereits ausgebucht.

Kreis Esslingen - Nachdem der Start aufgrund von Lieferschwierigkeiten um eine Woche verschoben wurde, nehmen die Kreisimpfzentren in der Zeppelinstraße in Oberesslingen und am Flughafen von heute an ihre Arbeit auf. Doch wo meldet man sich an und wie läuft der Impfvorgang ab? Die EZ gibt Antworten.

Wo kann man sich anmelden?

Um sich impfen zu lassen, braucht man einen Termin. Diesen kann man entweder telefonisch unter der 116117 oder auf der Website www.impfterminservice.de vereinbaren. Bei der Telefonanmeldung ist jedoch mit einer langen Wartezeit zu rechnen, was zu einer großen Frustration auch bei vielen Lesern geführt hat. Für die Online-Anmeldung benötigt man eine gültige Email-Adresse und eine Telefonnummer mit SMS-Funktion. Es wird dringend empfohlen, bei der Anmeldung bereits den Termin für die Zweitimpfung im selben Zentrum zu buchen. In den Impfzentren im Kreis Esslingen sind alle Termine bis Ende Januar ausgebucht. Man kann sich voraussichtlich von Anfang Februar an wieder anmelden. Die Impfzentren sollen zunächst bis Juni in Betrieb sein. Danach sollen die Impfungen über die Hausärzte erfolgen.

Wer kann sich impfen lassen?

Die Corona-Schutzimpfung erfolgt schrittweise. Zuerst werden die Personen geimpft, die dem höchsten Risiko ausgesetzt sind. Menschen, die über 80 Jahre alt sind oder in Senioren- und Altenheimen leben, gehören zur Gruppe mit der höchsten Priorität. Pflegekräfte, die bei ihrer Arbeit einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, stehen auch ganz oben auf der Impfliste.

Können sich Bürger aus dem Kreis weiterhin in den Zentralen Impfzentren impfen lassen?

Ja. Baden-Württemberger könnten sich im ganzen Land um Termine bemühen, sagt Markus Jox, Pressesprecher des Sozialministeriums. Allerdings benötige man derzeit viel Glück, um einen Termin in den Zentralen Impfzentren zu ergattern.

Wie läuft der Impfvorgang ab?

Beim Einlass in das Zentrum wird erst einmal der Termin überprüft. Dann werden die persönlichen Daten aufgenommen. Im Informationsbereich wird den Impflingen ein Aufklärungsvideo gezeigt. Anschließend folgt ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin. Nach der Unterhaltung steht es jedem frei, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht. Schließlich bekommen die Impflinge in einer Kabine den entscheidenden Pieks verabreicht. Je nach Anforderung des Herstellers bleiben die Geimpften nach dem Vorgang noch bis zu 30 Minuten zur Beobachtung im Zentrum.

Welche Dokumente muss man mitbringen?

Damit die Spritze verabreicht werden kann, müssen die Impfberechtigten ihren Impfpass, ihre Gesundheitskarte und ein Ausweisdokument, wie zum Beispiel den Personalausweis, mitbringen. Pflegekräfte, die sich impfen lassen möchten, brauchen eine Bescheinigung vom Arbeitgeber. In den Zentren herrscht Maskenpflicht. Zurzeit reicht eine Stoffmaske aus. Ob in den Zentren künftig ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, wird derzeit noch geprüft. Wenn jemand auf Hilfe angewiesen ist, kann er oder sie für den Termin eine Begleitperson mitnehmen. Beide Impfzentren sind barrierefrei.

Was ist, wenn man krank ist?

Wenn man Erkältungssymptome aufweist oder Fieber hat, kann die Impfung nicht durchgeführt werden. Personen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, scheiden ebenfalls für eine Impfung aus. Einen Corona-Test muss man vor dem Termin nicht durchführen, solange man keine Symptome aufweist. Hat man eine Covid-19-Erkrankung hinter sich, kann man auf den Gang zur Spritze erst einmal verzichten.

Wie erreicht man die Impfzentren?

Die Impfzentren sind per Auto und mit dem ÖPNV erreichbar. In anderen Bundesländern, wie in Berlin und Hessen, können sich Senioren kostenlos mit dem Taxi zu den Impfzentren bringen lassen. In Baden-Württemberg ist das nicht der Fall. Allerdings hält das Land die kostenlosen Taxifahrten für eine gute Idee. „Wir sind an dem Thema dran und führen dazu gerade Gespräche“, sagt Jox. Das Hauptproblem sei jedoch derzeit, dass es zu wenig Termine gebe. Darüber sei man sehr unglücklich. „Wir können jetzt nur geduldig warten, dass wir mehr Impfstoff bekommen. Wenn mehr Impfdosen zur Verfügung stehen und die Zentren voller werden, stellt sich auch die Frage nach dem Transport“, so Jox. Dieser Argumentation folgt auch der Landkreis, der angekündigt hatte, den Takt der Linie 104, die bislang nur einmal die Stunde an der Zeppelinstraße hält, auf einen halbstündigen Takt zu verdichten. „Wir prüfen den Fall. Jedoch sehen wir bei dem Thema keine Eile, da die Impfungen momentan schleppend laufen“, sagt Andrea Wangner, die Pressesprecherin des Landkreises.

Anfahrt zu den Zentren

Das Impfzentrum auf der Messe erreicht man mit dem Auto über die A 8. Bis zur Ausfahrt Stuttgart Flughafen/Messe fahren und ab dort dem elektronischen Leitsystem folgen. Gebührenpflichtige Parkplätze stehen auf dem Gelände zur Verfügung. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Fahrgäste ihr Ziel mit den S-Bahn-Linien S2 und S3. Der Bus 122 fährt vom Esslinger Busbahnhof direkt zur Messe. Ebenso steuert der X10 ab Kirchheim den Flughafen an.

Zum Impfzentrum in Oberesslingen kommt man mit dem Auto über die B 10 und nimmt die Ausfahrt Oberesslingen/Zell. Weiter geht es rechts über die Dieter-Roser-Brücke , dann bei der zweiten Abfahrt links abbiegen und am Ende der Straße wieder links. Das Gebäude befindet sich auf der linken Seite, dort stehen auch Parkplätze zur Verfügung. Die Buslinien 104, 121 und 138 halten an der Station „Sirnauer Brücke“. Die Linie 104 fährt außerdem auch den Halt „ Zeppelinstraße“ an und hält an der S-Bahn Station Oberesslingen.