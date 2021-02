Was passiert mit übrigen Impfdosen?

Impfskandal in Hamburg

1 Abends bleiben in vielen Impfzentren und bei mobilen Teams häufig einige Dosen Impfstoff übrig – dann muss kurzfristig entschieden werden, wer sie bekommt. Foto: dpa/Patrick Pleul

In Hamburg haben Führungskräfte von Behörden, DRK und Feuerwehr sich und teils sogar ihre Familien mit übrigem Impfstoff versorgt. Im Südwesten soll das nicht passieren.

Stuttgart - Impfstoff gegen das Coronavirus, so könnte man meinen, ist derzeit mehr wert als pures Gold. Es gibt zu wenig davon – und viele hätten die Impfung gern, ohne schon an der Reihe zu sein. Es ist deshalb kaum überraschend, dass der ein oder andere kreativ wird – und sich immer mehr Leute fragen, ob denn am Ende des Impftages womöglich etwas für sie übrig bleiben könnte.

Hamburg zum Beispiel ist in den vergangenen Tagen von einem kleinen Skandal erschüttert worden. Dort sind mehrere leitende Behördenmitarbeiter, Führungskräfte beim Deutschen Roten Kreuz und der Berufsfeuerwehr sowie teils sogar deren Familien geimpft worden, obwohl sie nicht zu den Risikogruppen gehörten. Im Falle des Roten Kreuzes ist ein Kreisverbandschef jetzt sogar von seinen Aufgaben entbunden worden. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Alle Betroffenen nutzten Impfdosen, die abends übrig waren und aus Haltbarkeitsgründen verbraucht werden mussten.

Wer sich in den Impfzentren Baden-Württembergs umhört, bekommt immer dieselbe Antwort: An den meisten Tagen werden nicht alle Impfstoffdosen verbraucht. Das liegt daran, dass nicht jeder zu seinem Impftermin erscheint. „Aber auch daran, dass aus einer Ampulle sechs Dosen gezogen werden. Das geht selten auf“, so eine Mitarbeiterin.

Reste müssen schnell genutzt werden.

Was also tun mit den Resten? Sie können derzeit nicht bis zum nächsten Tag aufbewahrt werden und müssen weg – oft innerhalb einer Stunde. „Also schaut man, wo man die Dosen verimpfen kann. Nicht selten kommen dann die Mitarbeiter des Impfzentrums dran, die den Schutz aus beruflichen oder Altersgründen am ehesten brauchen“, sagt die Helferin. Es gebe auch Hilfskräfte, gibt eine andere offen zu, die nur deswegen mitarbeiteten, weil sie auf eine übrig gebliebene Dosis für sich hofften, was sich dann auch oft erfülle.

Verwerflich ist das laut den Vorgaben des Sozialministeriums nicht. „Wir haben verbindlich festgelegt, dass kein Impfstoff verschwendet werden darf“, sagt Sprecher Florian Mader. Der Impfstoff sei ein knappes und aufgrund der Kühlkette komplexes Gut. „Sollten Impfdosen übrig bleiben, werden diese nicht weggeworfen, sondern an andere Personengruppen aus der ersten Priorität verimpft, bevorzugt der Rettungsdienst oder eigenes Impfpersonal“, so Mader. Teilweise hielten die Impfzentren und die mobilen Impfteams hierfür Wartelisten mit Prio-1-Personen vor, die kurzfristig kontaktiert werden können. „Missbrauchsfälle oder Fälle von entsorgtem Impfstoff sind uns nicht bekannt“, heißt es im Ministerium – und man hofft dort, dass das auch so bleibt.