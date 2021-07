Impfquoten in Stuttgart und in der Region

1 Noch sind nicht genügend Menschen in Stadt und Land geimpft. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auch in der jüngsten Liste der Impfquoten in den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg bleibt Stuttgart unter dem Schnitt und erreicht nur Platz 29. Damit steht die Landeshauptstadt nicht ganz alleine.

Stuttgart - In Stuttgart haben bisher 52,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten, 36,2 Prozent bereits den zweiten Piks. Damit bleibt die Landeshauptstadt weiter unter dem Landesschnitt von 54,3 Prozent bei den Erstimpfungen und 37,9 Prozent bei den Zweitimpfung. Das ist in beiden Fällen Platz 29 unter den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg.