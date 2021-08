1 Der Corona-Impfbus rollt durch Stuttgart. Kommt er an die richtigen Orte? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Besonders in den nördlichen Stuttgarter Stadtbezirken ist die Impfquote noch niedrig. Offene Impfaktionen haben bisher gut 8000 Menschen erreicht. Auch am Wochenende macht der Impfbus Station.

Stuttgart - Die Impfquote in Stuttgart liegt knapp unter dem Landesschnitt mit etwa 57 Prozent mindestens einmal und knapp 51 Prozent vollständig Geimpften (Stand Montag, 2. August). Aber wie verteilt sich die Impfquote übers Stadtgebiet? Das zeigen Daten des Sozialministeriums, aus denen die Zahl der Geimpften je Postleitzahlgebiet hervorgeht. Darin fehlen zwar die Impfungen in den Arztpraxen, also rund ein Viertel aller verabreichten Dosen. Sucht man freilich nach den Gebieten, in denen noch besonderer Handlungsbedarf besteht, sind die Daten wertvoll.