Giengen im Kreis Heidenheim 87-Jährige bei Einbruch tödlich verletzt – Verdächtiger festgenommen

Ein 26 Jahre alter Mann soll am Freitagabend in die Wohnung einer 87-Jährigen in Giengen an der Brenz eingebrochen und die Seniorin so schwer verletzt haben, dass sie kurz darauf im Krankenhaus verstarb.