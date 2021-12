Schulen in Stuttgart Bisher nur Luftfilter an vier Grundschulen – wie geht es weiter?

Luftfilter sollen in Klassenzimmern die Gefährdung durch das Coronavirus herabsetzen. In Stuttgarter Schulen sind bisher erst 20 Geräte im Einsatz, bis Jahresende sollen 112 weitere an 28 Schulen geliefert werden.