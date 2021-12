1 Rund um die Uhr wird am kommenden Wochenende ab Freitagabend, 17. Dezember, in einer Messehalle auf den Fildern geimpft. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Am kommenden Wochenende findet in den Messehallen auf den Fildern ein Impfmarathon statt.















Kreis Esslingen - Auf die Plätze, fertig, los: Der Impfmarathon beginnt. Von Freitagabend, 17. Dezember, um 18 Uhr bis Sonntagabend, 19. Dezember, um 18 Uhr soll rund um die Uhr, also 48 Stunden lang geimpft werden. Damit möchten die Verantwortlichen möglichst viele Menschen immunisieren, sie vor dem Coronavirus und einem schweren Verlauf der Covid 19-Erkrankung schützen. 24 Impfstraßen sollen dabei in einer der Messehallen auf den Fildern entstehen. Geimpft wird nach dem Drive-in-Prinzip: Alle Impfwilligen können in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben. In einer weiteren Messehalle bleiben die Geimpften dann – ebenfalls in ihren Fahrzeugen – eine kurze Zeit zur Nachbeobachtung vor Ort. Damit die Wartezeit nicht zu langweilig wird, ist dort ein Rahmenprogramm vorgesehen.

Für die Teilnahme an dem Impfmarathon ist eine vorherige Terminbuchung notwendig. 15 000 Impftermine sind auf den Internetseiten unter www.landkreis-esslingen.de und www.malteser-neckar-alb.de/impfen freigeschaltet. In einer Bestätigung per Email erhalten die Impfwilligen anschließend alle weiteren Informationen rund um die Schutzimpfung auf der Landesmesse. Weitere 5 000 Impfungen stehen für Kurzentschlossene auch ohne eine vorherige Terminvereinbarung zur Verfügung.

Die Impfkampagne ist ein gemeinsamer Kraftakt vieler Akteure. Für die bisher wohl größte Impfaktion im Rahmen der Impfkampagne #dranbleibenbw sind viele Helfer am Start. Es ist ein Gemeinschaftswerk des Landkreises Esslingen und der Malteser Neckar-Alb in Kooperation mit der Messe Stuttgart. Mit an Bord sind auch das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfallhilfe, die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Esslingen, das Technische Hilfswerk und Mitarbeiter der Landesmesse. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer sind im Schichtbetrieb vor Ort. Trotz dieses großen Engagements werden für diese Aktion noch Ärzte und medizinisches Fachpersonal gesucht. Wer die Aktion unterstützen möchte, darf sich über ein Formular auf www.malteser-neckar-alb.de/impfen melden.

Dieser Impfmarathon ist nach Ansicht der Verantwortlichen dringend notwendig. Denn in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Impfquoten-Monitorings des Robert-Koch-Institutes inzwischen zwar 67,4 Prozent der Menschen im impffähigen Alter vollständig geimpft. Allerdings haben noch nicht einmal 20 Prozent eine Auffrischungsimpfung erhalten. Wie gut die meisten Baden-Württemberger also vor der neuen Omikron-Variante geschützt sind, ist in vielen Fällen fraglich. Deshalb soll mit der groß angelegten Impfkampagne nicht nur die Impfquote erhöht werden, sondern durch viele Booster-Impfungen auch der Schutz vor der neuen Virusvariante.