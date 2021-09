Noch bis Ende September werden die Kreisimpfzentren betrieben, bis dahin ist auch der Impfbus unterwegs. Wo dieser nächste Woche in Esslingen halt macht, können Sie hier nachlesen.

Am Sa. 11.09., Di. 14.09 und Mi.15.09 ist der Impfbus an fünf Stationen in der Stadt unterwegs. Im Auftrag der beiden Kreisimpfzentren des Landkreises Esslingen und mit der Malteser Hilfsdienst GmbH als Betreiber ist der Impfbus im Landkreis Esslingen unterwegs. Am Samstag 11., Dienstag 14. und Mittwoch 15. September macht der Impfbus auch an fünf Standorten in der Stadt Esslingen am Neckar Station:

Esslingen Innenstadt:

Samstag 11.09.2021, 18:00-21:00 Uhr, Bahnhofsplatz, im Rahmen von "ES funkelt"

ES-Berkheim:

Dienstag, 14.09.2021, 12:00-13:15 Uhr, Kreuzung Schulstraße/Moltkestraße

ES-Mettingen:

Dienstag, 14.09.2021, 14:00-15:15 Uhr, Cannstatter Straße 6

Esslingen Innenstadt:

Dienstag, 14.09.2021, 16:45-18:00 Uhr, Markplatz

ES-Pliensauvorstadt:

Mittwoch, 15.09.2021, 12:00-13:15 Uhr, Karl-Pfaff-Str. 15

Wichtiger Hinweis:

Zum Impfen müssen der Personalausweis und die Krankenkassen-Versichertenkarte sowie - falls vorhanden - der Impfpass und der Allergieausweis mitgebracht werden. Im Impfbus werden Impfstoffe von Biontech-Pfizer, Johnson&Johnson sowie AstraZeneca verimpft.

Information zu allen Impfstoffen unter www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/