1 Eine besondere Impfaktion am Dreikönigstag sind die Drive-In-Impfungen auf der Stuttgarter Landesmesse. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am Dreikönigstag haben viele Menschen frei und damit Zeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Doch nicht alle Impfstellen in Stuttgart öffnen – hier ein Überblick zu den Angeboten.















Stuttgart - Kurz vor Weihnachten passte die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung zur Auffrischungsimpfung an. Um die Immunität gegenüber der neuen Omnikron-Variante hochzuhalten, sollen sich Erwachsene mit vollständigen Schutz nun schon nach drei Monaten erneut impfen lassen können. Zwischen Weihnachtsstress und Neujahrsfeiern war dazu vielleicht nicht bei allen Impfwilligen die Zeit - zumal längst nicht alle Impfstellen über die Feiertage geöffnet hatten.

Einige Impfstationen öffnen nicht

Eine gute Möglichkeit, die Boosterimpfung auch ohne Termin nachzuholen, bietet also der Dreikönigsfeiertag in Baden-Württemberg. Doch an diesem Tag öffnen nicht alle Impfstellen in Stuttgart ihre Pforten. So bleibt etwa die Impfstation in der Feuerbacher Musikschule geschlossen. Auch die sogenannten Permanenten Impfambulanzen im Gesundheitsamt, im Milaneo und in der Klett-Passage öffnen nicht.

Eine andere Impfstelle nutzt den Feiertag für eine Sonderimpfaktion, die mit Einschränkungen für Erwachsene verbunden ist: In der Schwabengalerie in Vaihingen findet von 10 bis 17 Uhr ein Familienimpftag statt, bei dem Kinder ab 5 Jahren ohne Voranmeldung ihre erste Impfspritze in Begleitung der Erziehungsberechtigten bekommen können. Zumindest diese dürfen sich dann vor Ort gleich mitimpfen lassen.

Drive-In-Impfungen auf der Landesmesse

Doch während mancherorts die Türen der Impfstationen geschlossen bleiben, öffnen sie sich an anderer Stelle auch mal wieder für kurze Zeit. Mit „Wir impfen THE LÄND – Part II“ ist ein von den Maltersern organisierter Impfmarathon auf der Landesmesse überschrieben. Bereits die ganze Woche impfen dort Helfer fast ununterbrochen Erwachsene und Kinder ab 5 Jahre – auch am Donnerstag zwischen 7 und 23 Uhr und ohne vorherige Anmeldung. Das Besondere: Es handelt sich hierbei um Drive-In-Impfungen. Das heißt, die Impfwilligen fahren mit ihren Autos in die Messehalle, um dort ihre Impfung zu bekommen. Es ist jedoch genau so möglich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen.

Wo in Stuttgart ist es sonst noch möglich, eine Erst- Zweit- oder Auffrischungsimpfung auch mit spontanem Termin oder komplett ohne Voranmeldung zu bekommen? Hier eine Auflistung:

Impfstation Königstraße

Königsstraße 23, 70173 Stuttgart

von 7:30 bis 20 Uhr

Impfungen sowohl für Erwachsene und Jugendliche, Personen unter 30 Jahren bekommen Biontech, Personen über 30 Jahre Moderna. Auch Impfungen für Kinder ab 5 Jahren mit Biontech sind möglich

Eine Terminvereinbarung wird empfohlen, je nach Kapazität ist aber auch ein spontanes Erscheinen möglich

Impfzentrum im SWR-Funkhaus

Eingang: Wilhelm-Camerer-Straße (Hintereingang), 70190 Stuttgart

von 13 bis 18 Uhr

Impfen für Erwachsene, in der Regel ohne Termin möglich. Es können aber auch Terminvereinbarungen werden

Impfambulanz Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Nebenhalle, Saal 4, Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart

von 8 bis 19 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige. Bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren wird ein niedrig dosierter Biontech-Impfstoff verabreicht.

Nur mit Terminvereinbarung

Einkaufszentrum Gerber

Sophienstrasse 21, 70178 Stuttgart

von 7:30 bis 21 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige

Nur mit Terminvereinbarung. Es sind aber noch genügend Termine da

Impfambulanz Bezirksrathaus Degerloch

Große Falterstrasse 2 , 70597 Stuttgart

von 15 bis 19 Uhr

Impfungen für Erwachsene und Jugendliche mit Voranmeldung , aber auch spontan möglich

Fieberambulanz Stuttgart

Schwabstr. 26, 70197 Stuttgart

von 10 bis 18:30 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für alle ab 12 Jahre und Moderna für über 30-Jährige

Nur nach Terminvereinbarung online oder telefonisch unter 0711 / 26346116.

Nachbarschaftstreff Münster

Mainstrasse 28, 70736 Stuttgart

von 9 bis 18 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige

Auch ohne Termin möglich

Evangelische Johanneskirche Zuffenhausen

Marbacher Strasse 13, 70435 Stuttgart

von 10 bis 18 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige

Nur mit Terminvereinbarun g möglich, es sind aber noch genug Termine da

Altes Feuerwehrhaus Stammheim

Korntaler Strasse 1, 70439 Stuttgart

von 10 bis 18 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige

Nur mit Terminvereinbarung möglich, es sind aber noch genug Termine da

Bezirksamt Obertürkheim

Augsburger Strasse 659, 70329 Stuttgart

von 10 bis 18 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige

Nur mit Terminvereinbarung möglich, es sind aber noch genug Termine da

Foyer Bürgerhaus Möhringen

Filderbahnplatz 32, 70567 Stuttgart

von 10 bis 18 Uhr

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige

Nur mit Terminvereinbarung möglich, es sind aber noch genug Termine da

Mobiles Impfen in Bad Cannstadt

Impfstützpunkt Bad Cannstatt (Apotheke am Bahnhof), Bahnhofstraße 11, 70372 Stuttgart

von 13 bis 17 Uhr

Impfungen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren ohne Anmeldung

Weitere Sonderimpfaktionen in Baden-Württemberg

Zu allen weiteren Sonderimpfaktionen im Land, nicht nur am Dreikönigstag, führt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) im Internet Liste. Auf der Seite https://www.dranbleiben-bw.de/#einstieg können sich Impfwillige über alle Termine informieren.