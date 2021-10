1 Ein Wegweiser zur Impfanmeldung im Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Foto: Lichtgut/Julian Rettig Foto:

Die Stuttgarter Ärzteschaft plant mit dem städtischen Gesundheitsamt Impfaktionen an Schulen. Zuerst muss aber die Nachfrage ermittelt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung setzt aufs Impfen in den Praxen. Vor-Ort-Aktionen seien zu aufwendig.















Stuttgart - Nach der Schließung der Impfzentren ist die Ärzteschaft mit dem Gesundheitsamt dabei, über das Impfen in niedergelassenen Praxen hinaus Angebote zu machen. So soll es in nächster Zeit Impfaktionen an Schulen geben. „47 Schulen haben ihr Interesse angemeldet“, sagt Hans-Jörg Wertenauer, diese seien „in dieser Woche angeschrieben worden“. In Stuttgart gibt es 160 öffentliche Schulen, ohne die privaten. Wertenauer ist Hausarzt und der Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) für Stuttgart. Die Schulen sollen nun klären, wo die Aktionen stattfinden, im Schulgebäude, in der Sporthalle oder einem öffentlichen Gebäude in der Nähe.