Auch diese Woche ist der Impfbus der Malteser im Auftrag der beiden Kreisimpfzentren im Landkreis Esslingen unterwegs. Von Montag bis Freitag gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich stressfrei den Piks abzuholen.

Im Auftrag der beiden Kreisimpfzentren des Landkreises Esslingen und mit der Malteser Hilfsdienst GmbH als Betreiber ist der Impfbus im Landkreis Esslingen in dieser Woche von Montag, 9. August unterwegs. Am Donnerstag, 12. und am Freitag, 13. August macht der Impfbus auch an vier Standorten in der Stadt Esslingen:

Montag, 9. August: Schlaitdorf, 12 bis 13.15 Uhr, Kindergarten, Florianweg 4; Aichtal-Grötzingen, 14 bis 15.15 Uhr,

Parkplatz TSV Grötzingen, Raiffeisenstraße 33 bis 35; Filderstadt-Sielmingen, 16.45 bis 18 Uhr, Rathausplatz 1

Dienstag, 10. August: Wernau, 15 bis 16.15 Uhr, Quadrium, Kirchheimer Straße 68 bis 70;

Kirchheim unter Teck, 18 bis 21 Uhr, Sommernachtskino; Max-Eyth-Straße 15

Mittwoch, 11. August: Unterensingen, 12 bis 13.15 Uhr, Parkplatz Bettwiesenhalle, Schulstraße 43;

Köngen, 14 bis 15.15 Uhr, Festplatz, Denkendorfer Straße/Adolf-Ehmann-Straße;

Altbach, 16.45 bis 18 Uhr, Platz vor dem Rathaus, Esslinger Straße 65

Donnerstag, 12. August: Esslingen-Weil, 12 bis 13.15 Uhr, Württembergstraße 5 in Fahrtrichtung Weilstraße;

Esslingen-Krummenacker, 14 bis 15.15 Uhr, Weidenweg 5 in Fahrtrichtung Hertfelderstraße;

Denkendorf, 16.45 bis 18 Uhr, Lidl-Parkplatz, Albstraße 2

Freitag, 13. August: Esslingen-Pliensauvorstadt, 12 bis 13.15 Uhr, Karl-Pfaff-Straße 15 in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße;

Esslingen-Berkheim, 14 bis 15.15 Uhr, Parkplatz Schulstraße gegenüber Hausnummer 33;

Ostfildern-Scharnhausen, 16.45 bis 18 Uhr, Rathausplatz

Wichtiger Hinweis:

Zum Impfen müssen der Personalausweis und die Krankenkassen-Versichertenkarte sowie - falls vorhanden - der Impfpass und der Allergieausweis mitgebracht werden. Im Impfbus werden Impfstoffe von Biontech-Pfizer, Johnson&Johnson sowie AstraZeneca verimpft. Information zu allen Impfstoffen unter www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/