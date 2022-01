1 Die Wilhelma beteiligt sich wieder an der Impfkampagne des Landes. Auch die beiden Poitou-Esel spielen dabei ein Rolle. Foto: Wilhelma Stuttgart / Harald Knitter

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wilhelma an der Impfkampagne des Landes beteiligt. Wegen der gegenwärtig hohen Zahl von Neuinfektionen heißt es in dem Zoologisch-Botanischen Garten wieder: „Impfen unter Palmen“.















Stuttgart - Angesichts der großen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stuttgart und in der Region beteiligt sich die Wilhelma ein weiteres Mal an der Impfkampagne des Landes. Wieder unter dem Titel „Impfen unter Palmen“ können sich die Gäste des Zoologisch-Botanischen Gartens am Samstag, 29. Januar, zwischen 11 und 16 Uhr während ihres normalen Besuchs sozusagen nebenher gegen das Coronavirus impfen lassen.

Unterhaltung und kostenlose Bewirtung

Den medizinischen Part der Aktion übernimmt die Ärzteschaft Stuttgart mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Die Wilhelma schafft dafür ein angenehmes Umfeld mit kostenloser Bewirtung, Unterhaltung und einem Gewinnspiel für Freikarten sowie einer Tierbegegnung mit den Poitou-Eseln.