Jetzt kommt auch der Impfstoff gegen die Omikron-Variante BA.4/5 zum Einsatz.

Seit das Mittel gegen die Omikron-Variante BA.4/5 zum Einsatz kommt, steigen die Impfzahlen in Stuttgart offenbar wieder etwas. Verglichen mit früheren Werten aber sind es noch immer sehr wenige.















Die Impfaktionen mit dem auf die Omikron-Varianten BA.4/5 abgestimmten neuen Mittel sind angelaufen. Das Klinikum der Stadt Stuttgart, das im Katharinenhospital eine Impfstation unterhält, hat am Dienstag erstmals den neuen Impfstoff eingesetzt. „Es ist etwas mehr los gewesen als die zurückliegenden Tage“, sagte Pressesprecher Stefan Möbius.

Man komme auf rund 100 Impfungen, resümierte der Sprecher am Dienstagnachmittag. Als man vor Kurzem mit der Verwendung des BA.1-Impfstoffs begonnen hatte, sei die Zahl der Impfungen kurzfristig auf 50 bis 100 Pikse am Tag gestiegen, dann aber schnell wieder auf nur noch 30 bis 40 gesunken. Für diese Woche habe man die bestellte Menge erhalten, 250 Fläschchen, die für 1500 Dosen ausreichen. Es gebe auch noch freie Termine. Je nach Nachfrage könne und werde man das Angebot an Terminen erhöhen, so Möbius. Auch Impfaktionen von mobilen Teams in Altenpflegeheimen nehmen wieder zu. Dort hat man ebenfalls auf den an die derzeit kursierende Corona-Variante angepassten Impfstoff gewartet. Dennoch sehe man derzeit, was die verfügbare Impfstoffmenge angeht, „keine Engpässe“, erklärt der Pressesprecher des Klinikums.

Überschaubare Nachfrage bei Hausärzten

Auch im Impfzentrum an der Königstraße gegenüber dem Hauptbahnhof kommt der neue Impfstoff zum Einsatz. Das Interesse habe deshalb „sehr zugenommen“, sagt der Betreiber Christian Schweninger, verglichen mit den zurückliegenden Tagen sogar „um das Dreifache“. Der Stuttgarter Hausarzt hat mehrere Impf- und Testambulanzen im Land, neben Stuttgart auch in Winnenden, Ludwigsburg, Karlsruhe und Mannheim. Die Nachfrage sei an allen Standorten gestiegen, so Schweninger, der ebenfalls die bestellte Menge erhalten hat. In Stuttgart sei die Zahl der Impfungen von zuvor etwa 50 am Tag am Dienstag auf 150 bis 200 gestiegen.

In den Arztpraxen der Stadt wird noch der ebenfalls erst seit wenigen Wochen erhältliche BA.1-Impfstoff verabreicht, das neue BA.4/5-Mittel sei für „nächste Woche“ angekündigt, sagt Markus Klett, der Vorsitzende der Stuttgarter Ärzteschaft. Die Nachfrage sei aber noch „recht mäßig“, findet Klett, obwohl auch der BA.1-Impfstoff gut sei. Er stellt aber fest: „Das Interesse zieht langsam an, aber weit unter dem, was wir kennen.“

Zahlen im Land noch recht gering

Dies zeigen auch die Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg. So wurden in der vorigen Woche in den Arztpraxen im Land 18 910 zweite Auffrischimpfungen registriert, sagt KV-Pressesprecher Kai Sonntag. „Das ist nicht viel.“ Selbst Wochenwerte im Mai und im Juli seien mit mehr als 20 000 am Tag höher gewesen. Zu Spitzenzeiten seien bei niedergelassenen Ärzten im Land rund 100 000 Impfungen am Tag gemacht worden. In Stuttgart wurden in der Vorwoche laut Stadt in Arztpraxen nur insgesamt 1251 Impfungen verabreicht.