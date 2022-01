Polizei greift illegal auf Daten zu Nach Zwischenfall mit Luca-App wird Software wieder scharf kritisiert

Nach einem Kneipenbesuch stürzt ein Mann und stirbt an den Folgen. Die Polizei will Besucher der Gaststätte als Zeugen gewinnen und nutzt die Daten der Luca-App. Das allerdings ist verboten – und Wasser auf die Mühlen der Luca-Kritiker in Baden-Württemberg.