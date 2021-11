Impfaktion in Esslingen

1 Warteschlange vor dem früheren Hotel Park Consul: 300 Menschen sind hier allein am Samstag geimpft worden. Foto:

Das Impfzentrum im früheren Hotel Park Consul hat am Wochenende erstmals seine Pforten geöffnet. Mehrere hundert Menschen erhielten den ersehnten Piks.















Link kopiert

Esslingen - Das erste Impfwochenende in Esslingen ist auf große Resonanz gestoßen. Im ehemaligen Hotel Park Consul am Neckar Forum wurde ebenso im Akkord geimpft wie in zahlreichen Haus- und Facharztpraxen. Unter denen, die die Ärmel für einen Piks hochkrempelten, waren nach Angaben der Verantwortlichen auch etliche bis dahin ungeimpfte Menschen.