1 Bei der Pop-Up-Aktion am Samstag in der Innenstadt ließen sich hunderte Menschen mit Moderna impfen. Foto: Philipp Braitinger

IHK-Bezirkskammer, Malteser und Landratsamt haben am Samstag zu einer spontanen Impfaktion mit dem Vakzin Moderna auf dem Esslinger Bahnhofsplatz eingeladen – und die Resonanz war überwältigend.

Esslingen - Mit so vielen Menschen hatten die Organisatoren nicht gerechnet. „Wir wurden von dem Ansturm überrascht“, gab der Malteser-Bezirksgeschäftsführer Neckar-Alb, Marc Lippe, zu. Bei einer Pop-Up-Impfaktion auf dem Bahnhofsplatz in Esslingen konnten sich am Samstag Menschen ohne Voranmeldung mit dem Wirkstoff des Herstellers Johnson und Johnson gegen das Coronavirus impfen lassen. Viele Impfwillige nahmen das Angebot gerne an, auch wenn sie dafür lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten.