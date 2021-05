1 In Kanada und den USA sind zwar Corona- Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren erlaubt. Dennoch gibt es noch keine aussagekräftigen Daten darüber, wie die Immunisierung in dieser Altersgruppe vertragen wird. Foto: dpa/A3542 Karl-Josef Hildenbrand

Auch Kinder und Jugendliche können wohl bald gegen Corona geimpft werden. Doch ist dies wirklich medizinisch sinnvoll und epidemiologisch notwendig? Das sagen Experten.

Stuttgart/Reutlingen - In dem Werbefilm eines Impfstoffherstellers sieht alles so einfach aus: Ein Piks genügt, und schon steht Kindern und Jugendlichen die Welt wieder offen. Schulunterricht, Sport, Treffen mit Freunden und Ausflüge – alles wieder so wie vor der Pandemie. Doch ist es wirklich medizinisch sinnvoll und epidemiologisch notwendig, Schulkinder gegen das Coronavirus zu impfen? In unserem Überblick geben Impfexperten, Kinder- und Jugendärzte Antworten auf die wichtigsten Fragen.