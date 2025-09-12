Immobilienwirtschaft in Esslingen: Erstmals Immobilienmesse im Esslinger Alten Rathaus

1 Die Immobilienmesse findet im Alten Rathaus Esslingen statt. Foto: Ines Rudel

Bauen, Wohnen, Modernisieren und Finanzieren – rund um dieses Themenspektrum gibt es in Esslingen am 27. September eine Immobilienmesse.











Link kopiert

Am Samstag, 27. September, findet im Alten Rathaus Esslingen erstmals eine Immobilienmesse statt. Zwischen 10 und 16 Uhr präsentieren 13 Aussteller ihre Angebote und Dienstleistungen rund um Bauen, Wohnen, Modernisieren und Finanzieren.

Die Messe richtet sich an alle, die sich für aktuelle Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt interessieren – von privaten Interessenten über Bauherren bis hin zu Investoren. Neben den vielfältigen Ausstellerständen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein „abwechslungsreiches Informationsangebot zu den Themen nachhaltiges Bauen, moderne Wohn- und Energiekonzepte und Finanzierungsmöglichkeiten“, so der Veranstalter.

Eine Plattform für Anbieter, Invetoren und Bürger

Der Veranstalter, Head of Messen & Events der Südwestmedia Network GmbH Nico Bosch betont die besondere Bedeutung der Premiere: „Mit der ersten Immobilienmesse im Alten Rathaus Esslingen schaffen wir eine Plattform, die Anbieter, Investoren und Bürger zusammenbringt. Unser Ziel ist es, Orientierung zu geben, Impulse zu setzen und den Austausch über die Zukunft des Wohnens in unserer Region zu fördern. Wir freuen uns, gemeinsam mit starken Partnern ein Format zu etablieren, das Esslingen und die ganze Region bereichern wird.“

Die Immobilienmesse findet am 27. September von 10-16 Uhr im 1. Stock des Alten Rathauses Esslingen, Rathausplatz 1 (Bürgersaal und Foyer) statt. Vorträge und Rahmenprogramm gibt es im so genannten Trausaal.

Der Eintritt ist frei. Kinder von Messebesucher können professionell betreut werden. Weitere Infos unter www.immo-messe.com