Immer mehr Personen haben im Alter mit einer Rentenlücke zu kämpfen. Ihr Kapital ist jedoch im Eigenheim gebunden und somit nicht frei verfügbar. Bleibt dann nur der Verkauf von Haus oder Wohnung? Dieser wäre mit viel Bürokratie und auch mit einem Neuanfang verbunden – nicht jeder ist bereit, diesen Weg zu gehen. Die Verrentung einer Immobilie kann eine sinnvolle Alternative sein, doch wann eignet sich ein Verrentungsmodell?

Wie funktioniert die Immobilienverrentung?



Wie der Name vermuten lässt, geht es bei der Verrentung einer Immobilie darum, sein Wohneigentum gegen eine Rente zu tauschen. Dafür gibt es unterschiedliche Modelle – angefangen bei der Immobilienleibrente, über den Teilverkauf von Wohneigentum bis hin zur Umkehrhypothek. Auf Renteplusimmobilie.de findet man einen soliden Überblick über die Arten der Immobilienverrentung. Grundsätzlich tauscht man bei der Immobilienverrentung seine Immobilie gegen finanzielle Freiheit – ohne jedoch aus dem geliebten Zuhause ausziehen zu müssen.



Immobilien-Leibrente



Bei der Leibrente handelt es sich um die wohl reinste Form der Verrentung. Eigentümer verkaufen ihre Immobilie an eine Stiftung, an ein Unternehmen oder an wohlhabende Investoren. Anstatt sich den Verkaufserlös komplett auszahlen zu lassen, werden in der Regel Rentenzahlungen vereinbart, sodass sich die Versorgungslücke durch die gesetzliche Rente gut füllen lässt. Ebenso kann bei diesem Modell eine Einmalzahlung mit den Rentenzahlungen kombiniert werden.

Die ehemaligen Eigentümer erhalten im Gegenzug ein Wohnrecht oder gar Nießbrauch auf Lebenszeit. Nach dem Tod des jüngsten, im Grundbuch durch das Wohnrecht geschützten Bewohners kann der Eigentümer beliebig über die Immobilie verfügen – also selbst einziehen, verkaufen oder vermieten.



Immobilien-Teilverkauf



Beim Teilverkauf einer Immobilie veräußern die Eigentümer nur einen prozentualen Anteil ihrer Eigentumswohnung oder ihres Hauses – weniger als 50%. Auf diese Weise können sich die ehemaligen Gesamteigentümer ein umfassendes Nießbrauchrecht und finanzielle Freiheit sichern. Durch den Nießbrauch steht es ihnen sogar frei, die Immobilie auf Wunsch zu vermieten und von den Einnahmen zu profitieren. Zwar müssen die Bewohner bei diesem Modell ein Nutzungsentgelt an die Käufer abführen, dennoch sorgt es für eine hohe finanzielle Freiheit, wenn die Käufer den Kaufpreis überweisen.



Umkehrhypothek



Bei der Umkehrhypothek handelt es sich per Definition eigentlich nicht um eine Hypothek, sondern vielmehr um einen Kredit. Die Kreditnehmer, also die Eigentümer einer Immobilie, können durch den Eintrag einer Sicherungsgrundschuld auch im Alter noch Geld aufnehmen, um mehr finanzielle Flexibilität zu genießen.





Immobilien-Leibrente als Reinform der Immobilienverrentung





Das einzige Modell, dass die direkte Verrentung einer Immobilie in Form regelmäßiger Rentenzahlungen vorsieht, ist die Leibrente. Diese kann sich für viele Immobilieneigentümer lohnen, und zwar in folgenden Fällen:





Hoher Wert der Immobilie



Um ein lukratives Angebot zur Immobilienleibrente zu finden, ist der Wert des Hauses oder der Eigentumswohnung entscheidend. Da es sich bei den Käufern in der Regel um Investoren handelt, die nicht aus reiner Nächstenliebe mit Privatpersonen ins Geschäft gehen, eignen sich wertige Immobilien besser für die Verrentung als wertlose, besonders alte und baufällige Immobilien.

Über den Wert einer Immobilie entscheidet einerseits deren Lage. Befindet sich die Eigentumswohnung oder das Haus in einer gefragten Lage – beispielsweise in einer beliebten Großstadt wie Stuttgart oder in deren Speckgürtel – stellt die Immobilie eine bessere Investition für die Käuferpartei dar.

Andererseits ist aber auch die Bausubstanz ein wichtiges Kriterium: Je besser die Immobilie in Schuss ist, was die Bausubstanz und technische Einrichtungen wie die Heizungsanlage betrifft, desto interessanter wird sie für Investoren. Durch einen höheren Verkaufswert lassen sich entsprechend auch höhere Leibrentenzahlungen erzielen. Für Personen mit einer vielversprechenden Immobilie kann dieses Verrentungsmodell also äußerst lohnenswert sein.



Fortgeschrittenes Alter der Verkäufer



Das gesetzliche Renteneintrittsalter wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter nach oben verschoben. Hauptgrund dieser Maßnahmen ist es, länger Steuergelder für die Rente einzunehmen und weniger Rentner davon auszahlen zu müssen. Ähnlich ist es auch bei der Immobilienleibrente: Je jünger die Verkäufer sind, desto länger müssen die Leibrentenzahlungen unter Umständen aufrechterhalten werden.

Deshalb wird in solch einem Fall die Höhe der monatlichen Rentenzahlung nach unten angepasst. Oder man einigt sich auf nicht auf eine lebenslange Rente, sondern auf eine Rente mit fixer Laufzeit. Je älter man beim Verkauf ist, desto lohnenswerter kann dieses Modell also sein.