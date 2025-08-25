Immobilienpreise in Esslingen: Aktueller Bericht: Wohnen ist nicht mehr ganz so teuer
Im Laufe von 2024 haben sich die Preise für Immobilien in Esslingen stabilisiert, heißt es im Grundstücksmarktbericht. Foto: U. J. Alexander - stock.adobe.com

Lange war der Immobilienmarkt in Esslingen überhitzt. Doch 2023 gingen die Preise laut einem aktuellen Bericht nach unten. Im Vorjahr habe sich die Entwicklung stabilisiert.

Der Traum vom Eigenheim und den eigenen vier Wänden hat in Esslingen seinen Preis. Aber dieser Preis sei nicht mehr ganz so hoch wie noch vor einigen Jahren, heißt es im Grundstücksmarktbericht 2025 für die Neckarstadt. Im Laufe des vergangenen Jahres hätten sich die Immobilienpreise stabilisiert – aber auf einem geringeren Niveau als noch 2021 und 2022. Der Grundstücksmarktbericht wird laut der städtischen Pressestelle von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Esslingen alle zwei Jahre erstellt und liegt nun in seiner aktuellen Ausgabe vor.

