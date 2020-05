1 Wegen eines Steuerschlupflochs zahlen nicht alle Immobilienkäufer Grunderwerbsteuer Foto: dpa/Christoph Soeder

Land und Kommunen haben im vergangenen Jahr fast 2,1 Milliarden Grunderwerbsteuer eingenommen, so viel wie nie. Doch nicht alle Immobilienkäufer müssen zahlen.

Stuttgart - Mit knapp 2,1 Milliarden Euro hat das Land 2019 so viel Grunderwerbsteuer eingenommen wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Einnahmen um fast 169 Millionen Euro, das sind 8,8 Prozent. Gründe für den starken Anstieg sind der rege Immobilienhandel und die hohen Immobilienpreise. Denn die Grunderwerbsteuer macht fünf Prozent des Kaufpreises aus – je höher dieser ist, desto mehr Geld fließt also in die Kasse. Von den 2,1 Milliarden bekamen die Stadt- und Landkreise 38,85 Prozent – das waren 803 Millionen Euro, ein Plus von 59 Millionen Euro.