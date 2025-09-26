Immobilien in Esslingen: Immobilienmarkt 2025: Preise steigen wieder – teuerste Lage 1,7 Millionen Euro

1 Häuser in einfachen Wohnlagen gibt es in Esslingen nicht. Am günstigsten ist es in mittleren Wohnlagen, wo man mindestens 250 000 Euro bezahlen muss. In sehr guten Wohnlagen steigt der Preis auf 1,7 Millionen Euro. Foto: Roberto Bulgrin

Der Immobilienmarkt findet langsam aus seiner Talsohle, heißt es im Immobilienmarktbericht 2025. Was bedeutet das für potenzielle Käufer und Verkäufer?











Nach deutlichen Preisrückgängen in den Vorjahren stabilisiert sich der Immobilienmarkt – das zeigt der neue Immobilienmarktbericht der Volksbank Mittlerer Neckar eG. Für Verkäufer bedeutet das: Die gravierendsten Rückgänge sind wohl vorbei, Preise und Verhandlungen werden berechenbarer. Je nach Objekt und Lage steigen die Preise sogar.

Die günstigsten Objekte in Esslingen fangen bei 250 000 Euro an, in sehr guten Wohnlagen steigt der Preis bis auf 1,7 Millionen Euro.

Wenn sich der Abwärtstrend der Preise nicht weiter fortsetzt, ist das für Verkäufer ein positives Signal, kann aber für den Käufer zum Nachteil werden, Die Verhandlungsposition für Käufer wird jedenfalls schwieriger. Aber auch hier gilt: Es ist nicht überall im Kreis Esslingen gleich, es kommt auf das Objekt und die Lage an.

Immobilienmarkt im Kreis Esslingen stabilisiert sich

Rückblickend hält der Bericht fest: Nach deutlichen Preisrückgängen in den Jahren 2022 und 2023 wurde das Jahr 2024 zu einem Übergangsjahr für den Immobilienmarkt – „geprägt von Unsicherheit, aber auch von Signalen der Stabilisierung“. Die Stabilität setzt sich 2025 offenbar fort, die Rede ist von „Anzeichen einer Bodenbildung“. Thomas Krießler, Vorstandsmitglied bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG: „Während die Preisrückgänge im Vorjahr noch bei rund zehn Prozent lagen, verzeichnen wir nun geringere Veränderungen – vielerorts sogar eine Seitwärtsbewegung. Der Immobilienmarkt findet also langsam aus seiner Talsohle.“

Wie aber kommt es zu dieser Stabilisierung auf dem Immobilienmarkt? Der Bericht sieht zwei Faktoren als bestimmend: Die rückläufige Inflation und die Zinsen, die sich auf einem günstigeren Niveau eingependelt hätten. „Das schafft neuen Spielraum für Käufer. Entsprechend steigt das Interesse an Wohneigentum – das erleben auch unsere Makler täglich“, so Krießler.

Moderate Preiszuwächse in attraktiven Lagen in Esslingen

Sollte das so bleiben und auch die Konjunktur stabil bleiben, erwarten die Immobilienexperten der Volksbank für die restlichen Monate des Jahres 2025 mit einer weiteren Marktberuhigung. In attraktiven Lagen seien weitere moderate Preiszuwächse möglich.

Schwierig bliebe der Neubau. Neubauwohnungen stünden inzwischen zwar für höchste Qualität – technisch, energetisch und in der Ausstattung. Zugleich seien die regulatorischen Anforderungen an Neubauten auf ein außergewöhnlich hohes Niveau gestiegen. „Diese Vorgaben sichern Zukunftsfähigkeit und Wertstabilität, wirken sich aber auch spürbar auf die Preise aus“, so eine Erläuterung der Immobilienexperten.

Immobilienmesse Esslingen: Experten informieren vor Ort

Wer eine Immobilie in der Esslinger Innenstadt kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Nur im Nordwesten – in den Stadtteilen Neckarhalde und Rüdern – ist es im Schnitt noch teurer. Foto: Roberto Bulgrin

Wer sich bei der Volksbank und anderen Experten direkt informieren möchte, hat dazu am Samstag, 27. September, im Alten Rathaus Esslingen bei der erstmals stattfindenden Immobilienmesse die Möglichkeit. 13 Aussteller präsentieren dort ihre Angebote und Dienstleistungen rund um Bauen, Wohnen, Modernisieren und Finanzieren.

Die Messe richtet sich an alle, die sich für aktuelle Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt interessieren – von privaten Interessenten über Bauherren bis hin zu Investoren. Neben den Ausstellerständen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein „abwechslungsreiches Informationsangebot zu den Themen nachhaltiges Bauen, moderne Wohn- und Energiekonzepte und Finanzierungsmöglichkeiten“, so der Veranstalter.

Der Veranstalter, Head of Messen & Events der Südwestmedia Network GmbH, Nico Bosch betont die besondere Bedeutung der Premiere: „Mit der ersten Immobilienmesse im Alten Rathaus Esslingen schaffen wir eine Plattform, die Anbieter, Investoren und Bürger zusammenbringt.“

Die Immobilienmesse findet am 27. September von 10-16 Uhr im 1. Stock des Alten Rathauses Esslingen, Rathausplatz 1 (Bürgersaal und Foyer) statt. Vorträge und Rahmenprogramm gibt es im so genannten Trausaal.

Der Eintritt ist frei. Kinder von Messebesucher können professionell betreut werden. Weitere Infos unter: www.immo-messe.com

Die digitale Publikation zum regionalen Immobilienmarkt ist ab sofort kostenfrei unter www.v-mn.de/immobericht verfügbar und liefert detaillierte Preisentwicklungen sowie Prognosen, differenziert nach Städten und Gemeinden.