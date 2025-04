Imagewerbung für die Esslinger Innenstadt: Influencerin soll die City positiv zeigen

1 Juliette Ezera unterstützt künftig das Esslinger Stadtmarketing. Foto: privat

Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH setzt auf digitale Unterstützung durch die Innenstadt-Werberin Juliette Ezera.











Link kopiert

Die Innenstadt hat schon seit geraumer Zeit mit Imageproblemen zu kämpfen. Durch gezielte Werbemaßnahmen versuchen die Stadtverwaltung und die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH nun, den Ruf der City aufzupolieren. Dabei will die EST verstärkt digital-affines Publikum ansprechen. Mit Juliette Ezera wurde nun eine Innenstadt-Influencerin engagiert, die mit ihren vielfältigen Kontakten helfen soll, „das digitale Marketing stetig weiterzuentwickeln, um die Stadt und ihre lokale Wirtschaft zu stärken“.

Juliette Ezera soll der EST helfen, ihr Engagement in den sozialen Netzwerken weiter auszubauen und so die Innenstadt attraktiver zu vermarkten. Dafür wird das Stadtmarketing seinen Instagram-Kanal @city.esslingen neu ausrichten. Künftig soll sich der Blick besonders auf Geschäfte und Gastronomiebetriebe richten. Dabei soll die Innenstadt-Influencerin künftig helfen. Erklärtes Ziel der EST ist es, „die mittelständischen Unternehmen in ihrer digitalen Sichtbarkeit zu unterstützen“.

Stadtmarketing-Chef Michael Metzler betont: „Esslingen hat so viel zu bieten – die mittelalterliche Altstadt mit ihrem Flair, Weinberge, Parks, Neckarkanäle und insbesondere die Fußgängerzonen mit ihren Ladenlokalen. Diese Qualität und Vielfalt möchten wir mit dem neuen Kanal auf authentische und zeitgemäße Art und Weise ins Zentrum rücken.“ Der Weg, die sozialen Netzwerke verstärkt für Werbemaßnahmen zu nutzen und damit das eigene Image positiv zu beeinflussen, ist für City-Managerin Carina Killer nur konsequent: „Instagram ist heute eine wichtige Plattform, um Erlebnisse zu teilen.“

Stadt zahlt 736 000 Euro pro Jahr

Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) wurde 1995 als Kooperations-Projekt von öffentlicher Hand und Esslinger Privatwirtschaft gegründet. Ihre erklärte Aufgabe ist es, „die Stadt erlebbar zu machen und im Wettbewerb mit anderen Städten zu positionieren“. Zu den Kernbereichen zählen Stadtmarketing, Tourismusförderung und City-Management. Dafür stehen 9,6 Personalstellen bereit. Die Stadt Esslingen steuert als Gesellschafterin der EST in diesem Jahr 736 000 Euro zum Budget der Stadtmarketing & Tourismus GmbH bei.