Imagekampagne des Landes: Sielmingerin „modelt“ für den Mittelstand

1 Ist eigentlich medienscheu: Andrea Wurst aus Sielmingen. Foto: Caroline Holowiecki

Andrea Wurst aus Filderstadt schafft in Ostfildern und scheut das Rampenlicht. Doch nun ist sie eines von 14 Gesichtern der Werbekampagne „mittel ist mega“ des Wirtschaftsministeriums.











Sie hat es am Blick der anderen Person gesehen. Ja, sie wurde wiedererkannt, einfach so auf der Straße von einem wildfremden Menschen. Andrea Wurst ist das immer noch etwas unheimlich. „Ich bin nicht gern die Hauptperson“, sagt sie. Nun aber muss sie sich dran gewöhnen, dass ein übergroßes Bild von ihr ein Haus an prominenter Stelle in Stuttgart ziert – und dass ihr Foto auf einem Banner, dass sie mit ihren 1,67 Meter deutlich überragt, in ihrer Firma direkt am Kaffeeautomaten steht. Die 56-jährige Andrea Wurst ist Messtechnikerin und Betriebsratsvorsitzende bei Gehring Technologies in Ostfildern. Nun hat sie aber etwas getan, was so gar nicht ihrem Naturell entspricht: Sie hat gemodelt.