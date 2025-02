Im Zug nach Ulm und am Bahnhof Plochingen: 32-Jähriger stellt sich vor Seniorin – und wird von Unbekannten angegriffen

Im Zug nach Ulm und am Bahnhof Plochingen

1 Nach dem Angriff unter anderem am Bahnsteig in Plochingen ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Mehrere unbekannte Männer sollen in einem Zug von Stuttgart in Richtung Ulm und am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) einen 32-Jährigen angegriffen haben. Zuvor belästigten die Männer offenbar eine Seniorin und der 32-Jährige schritt ein. Die Polizei sucht Zeugen.











Mehrere noch unbekannte Männer haben am Samstagabend in einem Zug zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Plochingen einen 32-Jährigen angegriffen. Wie die zuständige Bundespolizei berichtet, soll der 32-Jährige zunächst dazwischen gegangen sein, als die mindestens fünf Männer im Zug eine Seniorin belästigten.

Daraufhin sollen die Männer gegen 19 Uhr den 32-Jährigen körperlich angegangen und mit Schlägen verletzt haben. Auch als der Mann dann in Plochingen ausstieg, sollen die Angreifer ihm gefolgt sein und ihn erneut geschlagen haben. Daraufhin stiegen sie offenbar wieder in denselben Zug ein und fuhren in Richtung Ulm weiter. Die Polizei ermittelt nun und hofft auf Zeugenhinweise zu den Angreifern.

Bundespolizei veröffentlicht Beschreibung der Angreifer

Die Männer sollen zwischen 20 und 50 Jahre alt sein. Drei der fünf beschriebenen Beschuldigten sollen vor der älteren Dame im Zug gestanden sein. Sie waren augenscheinlich im Alter zwischen 45 und 50 Jahren. Einer von ihnen trug wohl eine Schildmütze der Marke „Lonsdale“ und war schwarz bekleidet. Bei dem anderen Mann soll es sich um einen Brillenträger gehandelt haben, welcher mit einer dunkelgrünen Jacke, einer Jeanshose und braunen Schuhen bekleidet war. Weiterhin soll er graue, mit Gel nach oben gestylte Haare getragen haben.

Der dritte bisher Unbekannte hatte laut Zeugenaussagen eine Glatze. Er soll mit einer Jeanshose und schwarzer Oberbekleidung sowie silbernen Schuhen bekleidet gewesen sein. Die anderen beiden Männer sollen im Zug gesessen haben. Zeugen beschrieben die beiden in einem Alter von 20 Jahren. Einer von ihnen hatte laut der Zeugenaussage blonde, der andere dunkle Haare. Auffällig hier war offenbar, dass einer der beiden einen VfB Stuttgart Schal trug. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 07 11 / 87 03 50 entgegen.