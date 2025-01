Im Wert von 20 000 Euro: Herrenberg: 24 Räder von sechs Autos gestohlen

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Eibner/Deutzmann

Diebe haben übers Wochenende in Herrenberg zugeschlagen: Die Unbekannten haben Räder im Wert von 20 000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.











Unbekannte haben zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 8 Uhr in Herrenberg 24 Kompletträder von sechs Fahrzeugen gestohlen.

Der Diebstahl passierte laut Polizeibericht in der Zeppelinstraße in Herrenberg bei einem Autohaus. Die Diebe hatten die Fahrzeuge auf sogenannte Knochensteine aufgebockt. Der dadurch an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 20 000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032 2708-0 oder per Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de.